Андрій Ярмоленко розпочав кубковий поєдинок з лави запасних. Ветеран столичного клубу з'явився на полі на 70-й хвилині, замінивши Максима Брагару, повідомляє 24 канал.

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Що розлютило Ярмоленка

Під час розминки Андрій Ярмоленко поспілкувався з юним вболівальником на трибунах. Розмова між 35-річним півзахисником Динамо та фанатом була доволі неприємна.

Лідер "біло-синіх" був незадоволений тим, що фанат назвав його "Ярмола". Хавбек зауважив, що між ним та вболівальником велика різниця у віці.

Дивись, тобі скільки років? 14? А мені 35. Я старший за тебе на скільки років? Порахуй, на 21. І ти як мене називаєш? Ярмола, Ярмола,

– сказав Ярмоленко.

Відео розмови Ярмоленка з вболівальником:

У поточному сезоні Андрій Ярмоленко зіграв у 24 матчах за Динамо в офіційних турнірах. На рахунку ветерана "біло-синіх" сім забитих голів та одна результативна передача.