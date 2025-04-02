Рух – Динамо 0:1

Голи: Піхальонок, 43

Київське Динамо у кубковому поєдинку зіграло на виїзді проти львівського Руха. Матч завершився мінімальною перемогою "біло-синіх" з рахунком 1:0, повідомляє 24 канал.

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Кияни підходили до матчу у ролі фаворита, що одразу стало видно на полі. Динамо контролювало м'яч та створювало небезпечні гольові моменти. Рух вимушено відбивався та чекав на свій шанс.

Наприкінці першого тайму фортуна все-таки посміхнулась "біло-синіх". Рахунок у кубковому протистоянні відкрив півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок – 1:0.

У другому таймі Рух активізувався, адже львів'яни прагнули, хоча б зрівняти рахунок, щоб перейти в екстра тайми. Проте зусилля були марними, Динамо втримало перемогу та крокує у півфінал Кубка України-2024/2025.