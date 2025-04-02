Олександрія – Шахтар 0:1

Гол: Кевін, 109

Перший півфіналіст поточного розіграшу Кубка України визначився 1 квітня, коли чернівецька Буковина обіграла вдома сумську Вікторію 2:1. 2 квітня відбуваються три інші чвертьфінали, але протистояння Олександрії та Шахтаря безумовно стало центральним у цьому раунді. На полі зійшлись друге та третя команди чемпіонату УПЛ-2024/2025, повідомляє 24 Канал.

До теми Чернівецька казка продовжується: хто став півфіналістом Кубка України з футболу

"Сухі" основні 90 хвилин чвертьфіналу

Господарі поля активніше розпочали поєдинок. Натомість у "гірників" не дуже вдалась перша половина зустрічі. Команда Пушича часто втрачала м'яч та постійно перебувала під пресингом підопічних Ротаня.

Попри моменти обидвом командам не вдалось забити у перші 45 хвилин. Натомість аж тріо донеччан були посаджені на попередження. Мова йде про Педріньйо, Назарину та Педро Енріке.

Напруга матчу вилилась у цілу хвилю жовтих карток вже у другому таймі. У середині тайму обидва головні тренери освіжили гру замінами, але свіжа кров у вигляді нових гравців із лав запасних не принесла жодній команді омріяного результату.

Ні Олександрії, ні Шахтарю не вдалось відзначитись голом в основний час. Основний час закінчився дальній неточним ударом "по воронах" від Судакова. Тому чвертьфінал перетік у додаткові 15-хвилинні тайми.

Переможний гол Кевіна

Перед додатковими таймами Пушич зробив одну заміну. Замість Марлона Гомеса на полі стадіону "Ніка" з'явився Грам.

На 95-й хвилині Єрмаков потягнув удар Траоре, який опинився віч-на-віч із голкіпером Олександрії. 100-відсотковий момент змарнував форвард "гірників".

Наприкінці першого екстратайму Алісон опинився на газоні після зустрічі із Єрмаковим. Жодного пенальті для "гірників".

На 109-й хвилині Смирний грубо сфолив на Бондаренку, привізши штрафний на власні ворота, який став гольовим для донеччан. Шахтар оригінально розіграв стандарт. Судаков не став робити верхову передачу, а віддав на зовсім вільного Кевіна, той накрутив Шостака та вивів гостей уперед 0:1.

Як не старалась команда Ротаня відігратись, але засмутити Різника до фінального свистка так і не вдалось. Хоча на останній хвилині другого екстратайму Шостак зажував небезпечний момент. Він і не пробив, і не віддав передачу на партнера по команді.

Шахтар став другим півфіналістом Кубка України-2024/2025. Інші два визначаться 2 квітня, коли о 18:00 паралельно стартують два матчі: Динамо зіграє у Львові проти Руха, а Верес прийме Полісся.