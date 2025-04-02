Александрия – Шахтер 0:1

Гол: Кевин, 109

Первый полуфиналист текущего розыгрыша Кубка Украины определился 1 апреля, когда черновицкая Буковина обыграла дома сумскую Викторию 2:1. 2 апреля проходят три других четвертьфинала, но противостояние Александрии и Шахтера безусловно стало центральным в этом раунде. На поле сошлись вторая и третья команды чемпионата УПЛ-2024/2025, сообщает 24 Канал.

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"Сухие" основные 90 минут четвертьфинала

Хозяева поля активнее начали поединок. Зато у "горняков" не очень удалась первая половина встречи. Команда Пушича часто теряла мяч и постоянно находилась под прессингом подопечных Ротаня.

Несмотря на моменты обеим командам не удалось забить в первые 45 минут. Зато аж трио дончан были посажены на предупреждение. Речь идет о Педриньо, Назарине и Педро Энрике.

Напряжение матча вылилось в целую волну желтых карточек уже во втором тайме. В середине тайма оба главных тренера освежили игру заменами, но свежая кровь в виде новых игроков со скамейки запасных не принесла ни одной команде желанного результата.

Ни Александрии, ни Шахтеру не удалось отличиться голом в основное время. Основное время закончилось дальним неточным ударом "по воротам" от Судакова. Поэтому четвертьфинал перетек в дополнительные 15-минутные таймы.

Победный гол Кевина

Перед дополнительными таймами Пушич сделал одну замену. Вместо Марлона Гомеса на поле стадиона "Ника" появился Грам.

На 95-й минуте Ермаков потащил удар Траоре, который оказался один на один с голкипером Александрии. 100-процентный момент упустил форвард "горняков".

В конце первого экстратайма Алисон оказался на газоне после встречи с Ермаковым. Ни одного пенальти для "горняков".

На 109-й минуте Смирный грубо сфолил на Бондаренко, привезя штрафной на собственные ворота, который стал голевым для дончан. Шахтер оригинально разыграл стандарт. Судаков не стал делать верховую передачу, а отдал на совершенно свободного Кевина, тот накрутил Шостака и вывел гостей вперед 0:1.

Как ни старалась команда Ротаня отыграться, но огорчить Ризныка до финального свистка так и не удалось. Хотя на последней минуте второго экстратайма Шостак зажевал опасный момент. Он и не пробил, и не отдал передачу на партнера по команде.

Шахтер стал вторым полуфиналистом Кубка Украины-2024/2025. Остальные два определятся 2 апреля, когда в 18:00 параллельно стартуют два матча: Динамо сыграет во Львове против Руха, а Верес примет Полесье.