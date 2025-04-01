На этой стадии турнира примут участие восемь клубов – шесть представителей Украинской Премьер-лиги и два коллектива из Первой лиги. По итогам поединков будут определены участники полуфинала, пишет 24 Канал.

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Результаты матчей 1/4 финала Кубка Украины

Судьбой жеребьевки именно команды из второго по силе дивизиона противостояли друг другу. Буковина и Виктория открывали раунд матчем в Черновцах.

Хозяева одержали победу со счетом 2:1, благодаря голам Ивана Тищенко и Никиты Безуглого. Автогол себе в пассив записал Дмитрий Шинкаренко. Таким образом Буковина впервые в своей истории вышла в полуфинал – до нынешнего сезона лучшим результатом было три выхода в 1/8 финала (в 1992, 1994 и 2012 годах).

Еще три поединка четвертьфинала состоятся 2 апреля. За путевки в следующий раунд будут бороться: