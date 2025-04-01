Кроме двух грандов украинского футбола борьбу за трофей также ведет Александрия, которая сейчас сенсационно занимает второе место. Опытный тренер Мирон Маркевич прокомментировал действующую ситуацию в турнирной таблице и дал свой прогноз на итоговый результат.

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Прогноз от Мирона Богдановича

По его мнению, киевское Динамо уже не потеряет свое преимущество. При этом он не верит, что Шахтер сможет опередить команду Руслана Ротаня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

"Наверное, все так и останется. Чемпион – Динамо. Второе место – Александрия. Третье – Шахтер. Я не знаю, за счет чего Шахтер может выбить Александрию со второго места. Вроде бы в донецкой команде есть квалифицированные футболисты, а целостной игры нет, каждый бегает сам за себя.

Я считаю, что Оболонь не должна была проигрывать Шахтеру. "Пивовары" выглядели не хуже, особенно – во втором тайме. Не знаю, что происходит с Шахтером, сейчас они выглядят очень неуверенно", – сказал Маркевич.

Справка. Сейчас киевское Динамо имеет в своем активе 54 зачетных балла, Александрия отстает на четыре очка, а "горняки" располагаются на третьей строчке с 44 баллами и игрой в запасе. Все они свои следующие поединки в УПЛ сыграют 6 апреля.

Напомним, что накануне появилась информация, что один из бразильских легионеров Шахтера может получить украинский паспорт. УАФ хочет заиграть его за сборную Украины.