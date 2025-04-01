На цій стадії турніру візьмуть участь вісім клубів – шість представників Української Прем'єр-ліги та два колективи з Першої ліги. За підсумком поєдинків будуть визначені учасники півфіналу, пише 24 Канал.
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Результати матчів 1/4 фіналу Кубка України
Долею жеребкування саме команди з другого за силою дивізіону протистояли одна одній. Буковина та Вікторія відкривали раунд матчем у Чернівцях.
Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1, завдяки голам Івана Тищенка та Микити Безуглого. Автогол собі в пасив записав Дмитро Шинкаренко. Таким чином Буковина вперше у своїй історії вийшла до півфіналу – до нинішнього сезону найкращим результатом було три виходи до 1/8 фіналу (у 1992, 1994 та 2012 роках).
Ще три поєдинки чвертьфіналу відбудуться 2 квітня. За путівки в наступний раунд будуть боротися:
- 14:00. Олександрія – Шахтар. Олександрія. КСК "Ніка".
- 18:00. Рух – Динамо. Львів. Стадіон "Арена Львів".
- 18:00. Верес – Полісся. Рівне. Стадіон "Авангард.