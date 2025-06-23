Киевское Динамо официально объявило об уходе Валерия Лучкевича. У 29-летнего флангового защитника завершился контракт, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт киевлян.

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Динамо не рассчитывает на Лучкевича

Валерий Лучкевич присоединился к "бело-синим" 6 марта 2025 года. На тот момент травмировался правый защитник киевлян Александр Тымчик, а потому тренерский штаб срочно искал ему замену.

Несмотря на свой опыт Лучкевич не сумел стать игроком основы команды Александра Шовковского. За период пребывания в команде он сыграл всего три матча: два в Премьер-лиге и один в Кубке Украины. Результативными действиями не отличался.

ФК Динамо (Киев) благодарит Валерия Лучкевича за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере,

– говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

Динамо поблагодарило Валерия Лучкевича / фото ФК Динамо

Напомним, что Валерий Лучкевич в начале игровой карьеры играл за легендарный Днепр, с которым в сезоне-2014/15 вышел в финал Лиги Европы. Защитник также играл за Александрию, Колос, Днепр-1, а в Бельгии за Стандард Льеж.

Валерий выступал за юниорские и молодежную сборную Украины, сумарно cыграв 70 матчей.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо Владислав Ванат может стать игроком английского Сандерленда. "Черные коты" даже готовы уплатить немалую клаусулу за лучшего бомбардира УПЛ.