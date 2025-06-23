Київське Динамо офіційно оголосило про відхід Валерія Лучкевича. У 29-річного флангового захисника завершився контракт, пише 24 Канал з посиланням на сайт киян.

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Динамо не розраховує на Лучкевича

Валерій Лучкевич приєднався до "біло-синіх" 6 березня 2025 року. На той момент травмувався правий захисник киян Олександр Тимчик, а тому тренерський штаб терміново шукав йому заміну.

Попри свій досвід Лучкевич не зумів стати гравцем основи команди Олександра Шовковського. За період перебування в команді він зіграв лише три матчі: два у Прем'єр-лізі та один у Кубку України. Результативними діями не відзначався.

ФК Динамо (Київ) дякує Валерію Лучкевичу за час, проведений у команді, та бажає успіхів у подальшій кар'єрі,

– йдеться у повідомленні пресслужби киян.

Динамо подякувало Валерію Лучкевичу / фото ФК Динамо

Нагадаємо, що Валерій Лучкевич на початку ігрової кар'єри грав за легендарне Дніпро, з яким у сезоні-2014/15 вийшов до фіналу Ліги Європи. Захисник також грав за Олександрію, Колос, Дніпро-1, а у Бельгії за Стандард Льєж.

Валерій виступав за юніорські та молодіжну збірну України, сумарно зігравши 70 матчів.

Раніше повідомлялося, що форвард Динамо Владислав Ванат може стати гравцем англійського Сандерленда. "Чорні коти" навіть готові сплатити чималу клаусулу за найкращого бомбардира УПЛ.