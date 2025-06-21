Український форвард найближчим часом може перебратись в Англію. Потенційний покупець погодився на умови, які запропонували "біло-сині", повідомляє 24 канал із посиланням на Mackem News.

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Хто планує купити Ваната

Як стало відомо, Сандерленд проявляє високу активність щодо Владислава Ваната. За наявною інформацією "чорні коти" погодились на умови київського Динамо.

Англійський клуб не проти сплатити 21 мільйонів фунтів стерлінгів за трансфер Ваната. ЗМІ вже рознесли цю інформацію, назвавши суму, яку хочуть отримати "біло-сині" космічною.

До слова. Владислав Ванат став найкращим бомбардиром чемпіонату України сезону 2024/2025. 23-річний нападник оформив 17 голів у 28 матчах.

Зазначимо, що Сандерленд виступатиме в Англійській Прем'єр-лізі у наступному сезоні. "Чорні коти" обіграли Шеффілд Юнайтед у фіналі плей-оф за вихід в елітний дивізіон країни.

Раніше інший гравець Динамо, який в оренді у Маккабі з Хайфи, Олександр Сирота висловився про чутки щодо небажання повертатись назад до Києва.