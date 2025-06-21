Олександр Сирота прокоментував чутки щодо того, що він не хоче повертатися до Києва. Він заперечив цю інформацію, пише 24 канал з посиланням на "Український футбол".

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Сирота розвіяв усі чутки

Гравець заявив, що інформація про те, що він не хоче повертатися до Києва – це повна брехня.

В мене там родина, друзі. Як я можу не хотіти їхати до Києва? Я гравець Динамо. Зараз мої агенти розмовляють з керівництвом клубу, вирішують коли саме мені приєднатися до команди,

– сказав Олександр Сирота.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Олександр Сирота зіграв 26 матчів за Маккабі, у яких забив два голи.

Відзначимо, що українець має чинний контракт з ізраїльським клубом розрахований до 30 вересня 2025 року. Його вартість оцінюється в 1,30 мільйона євро.