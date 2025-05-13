Ярмоленко рассказал, планирует ли повесить бутсы на гвоздь после завершения сезона

Андрей Ярмоленко является легендой киевского Динамо и сборной Украины. Он имеет действующий контракт с "бело-синими" до завершения кампании-2024/2025 и до сих пор неизвестно, будут ли стороны продлевать соглашение.

Вокруг продолжения игровой карьеры Андрея Ярмоленка сейчас ходит немало слухов. 35-летний вингер признался, принял ли окончательное решение по этому вопросу.

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Ярмоленко прокомментировал свое будущее

По словам футболиста, пока он остается открытым. Андрей еще будет его обсуждать с руководством Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойка.

Пока я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что я сам не знаю. Все зависит не только от меня. Еще от президента, главного тренера, хотят ли они продолжать со мной сотрудничество,

– сказал Ярмоленко.

На уточняющий вопрос, хочет ли сам ветеран Динамо еще поиграть, он признался, что поле его пока не отпускает. Однако решение будет принимать уже после завершения сезона:

"Когда я подписывал контракт на 2 года, я думал, что мне этого хватит с головой. Думал, что мне надоест футбол, и я спокойно буду двигаться дальше по жизни, но это ощущение футбольного голода меня немного беспокоит.

Я понимаю, что я не тот, что был 7, 8, 10 лет назад. Играешь некоторые матчи за счет головы, потому что понимаешь, что некоторые игроки сильнее и быстрее. Тебе надо быстрее реагировать на ситуацию на поле. Пока я не решил. Я разговаривал с президентом. Я сказал, что закончим чемпионат, а потом сядем и спокойно все решим".

Справка. В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел 30 матчей на клубном уровне. В них он забил десять голов и отдал один ассист.

Отметим, что следующий поединок Динамо сыграет 14 мая против Шахтера. Финал Кубка Украины состоится в Житомире и начнется в 18:30. Трансляция украинского "Классического" будет в свободном доступе.