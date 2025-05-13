Сегодня, 13 мая, исполняется 23 года со дня смерти легенды украинского футбола Валерия Лобановского. В этот же день 2002 года перестало биться сердце выдающегося Мэтра.

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Лобановский стал символом отечественного футбола, вписав свое имя в историю игры золотыми буквами. 24 Канал вспоминает главные моменты в карьере Валерия Васильевича.

Лобановский-игрок

До начала тренерского пути Лобановский запомнился еще и как успешный футболист. Валерий Васильевич наиграл под 150 матчей за Динамо в начале 60-х, помог киевлянам впервые в истории стать чемпионом СССР.

При этом киевлянина также запомнили как изобретателя легендарного приема "чистый лист". По крайней мере, именно Лобановский был одним из первых, кто часто и удачно забивал голы прямыми ударами с углового.



Лобановский успешно поиграл за Динамо / фото ФК Динамо

Первый приход в Динамо

Под занавес карьеры ВВЛ поиграл еще за Черноморец и Шахтер. Но, конечно же, Лобановский стал легендой футбола уже в качестве тренера. Уже в 29 лет специалист возглавил Днепр, который за несколько лет привел к шестому месту в элите чемпионата СССР.

Именно благодаря этому прорыву Валерия Васильевича позвали в родное Динамо в 1973-м. Впервые, ведь за свою тренерскую карьеру Лобановский трижды возглавлял киевлян. Каждый из этих мероприятий ознаменовался невероятными достижениями.

Первый этап в Динамо длился 9 лет, в течение которых киевляне пять раз выигрывали чемпионство. А в 1975-м "бело-синие" впервые пошумели на евроарене и получили свои дебютные международные трофеи.



Лобановский с первым евротрофеем для киевлян / фото ФК Динамо

Динамо выиграло все девять матчей в Кубке обладателей Кубка, в том числе разгромив в финале Ференцварош (3:0). А через несколько месяцев киевлянам удалось шокировать новоиспеченного победителя КЕЧ Баварию.

"Бело-синие" дважды одолели команду с легендарным Гердом Мюллером в Суперкубке УЕФА (1:0, 2:0). Все три гола были на счету Олега Блохина, которого полностью создал и вывел на топ-уровень именно Лобановский-тренер.

Второй блин не на нет

В 1982 году ВВЛ на сезон делает паузу в работе в Динамо, что сказывается на выступлениях киевлян – только 7 место в чемпионате. Именно поэтому в 1984-м Метра снова возвращают на тренерскую скамью киевлян.

Этот шестилетний этап работы во главе киевлян получается для Валерия Васильевича так же успешным. Динамо трижды берет "золото" в чемпионате и снова достигает вершины в Европе.

В 1986-м киевляне во второй раз добывают Кубок обладателей Кубков. Финал же снова завершился разгромной победой 3:0, но на этот раз – над более мощным Атлетико. В этой команде еще доигрывает Блохин, но уже есть и новые звезды – Заваров, Беланов, Демьяненко, Бессонов, Яковенко, Кузнецов и другие.



Валерий Лобановский с Игорем Белановым / фото ФК Динамо

К сожалению, полностью повторить достижение 1975-го не получилось, ведь в Суперкубке УЕФА киевляне уступили Стяуа (0:1). В 1990-м Лобановский покинул Динамо и вернулся в клуб через шесть лет, уже во времена независимой Украины.

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Возвращение в Украину

Третье возвращение ВВЛ к "бело-синим" произошло в 1996-м на фоне нескольких неудачных выступлений Динамо в Лиге чемпионов. Боссы клуба имели желание снова засветить клуб на евроарене и Мэтру это было вполне по силам.

Уже через год Лобановский довел Динамо до четвертьфинала Лиги чемпионов, вынеся на своем пути вперед ногами Барселону (3:0, 4:0). А в кампании 1998-1999 киевляне достигли супервысоты, забравшись в полуфинал турнира.



Валерий Лобановский вернулся в Украину / фото ФК Динамо

В том сезоне Динамо выбило из ЛЧ Арсенал и Реал, а также дало серьезный бой Баварии (3:3, 0:1). Ну и конечно же никуда не делись чемпионские медали в чемпионате Украины. При третьем приходе Лобановского киевляне выиграли "золото" пять раз подряд.

К слову, в каждый из приходов в Динамо Мэтр доходил до полуфиналов КЕЧ/ЛЧ. В первом случае "бело-синие" остановились на менхенгладбахской Боруссии (1977), а во втором – на Порту (1987).

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Сборные СССР и Украины

Кроме невероятных достижений в Динамо, Лобановский также зажигал и на уровне сборных. Во времена СССР и в 90-е было популярным совместительство, когда один наставник параллельно тренировал клуб и национальную команду.

В случае с Лобановским это было уместно, поскольку Динамо было базовым клубом для команд СССР и Украины. Первого громкого успеха на уровне сборных Валерий Васильевич достиг в 1976-м, когда сделал советскую команду бронзовым призером Олимпиады-1976.

Кроме того, Метр возглавлял СССР на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов, но самым громким стал успех на Евро-1988. Команда Лобановского, которая была на 80% составлена из игроков киевского Динамо, сенсационно вышла в финал соревнования, где уступила звездным Нидерландам с Гуллитом, ван Бастеном, Райкардом и другими.

Видеообзор финала Евро-1988:

В Азии Лобановский успел потренировать ОАЭ и Кувейт в начале 90-х, однако достичь чего-то большего чем Кубок наций Персидского залива он не смог. А прославить сборную Украины – не успел ..

"Сине-желтых" ВВЛ возглавил после провала в отборе на Евро-2000 и почти вывел команду на чемпионат мира в Корее и Японии. Украина только в стыках уступила будущим вице-чемпионам немцам.

Смерть в Запорожье

Кто знает, вполне вероятно, что Лобановский получил бы еще шанс в сборной Украины, если бы не трагическое событие 13 мая 2002 года. Еще с конца 80-х у Валерия Васильевича стали наблюдаться проблемы с сердцем.

Осенью 2001-го у Лобановского случился инфаркт, из-за чего он был вынужден пропустить все выездные матчи Динамо в Лиге чемпионов. Врачи запретили тренеру летать.

А 7 мая 2002-го во время матча Динамо на поле запорожского Металлурга Лобановскому стало плохо прямо на тренерской скамье. Наставника госпитализировали и диагностировали инсульт.

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ВВЛ долго не приходил в себя, его состояние было критическим. К сожалению, вернуться к нам Лобановский не смог. Сердце великого Мэтра перестало биться 13 мая. Тренеру было 63 года.

Видео последний матч Лобановского:

Наследие Лобановского

Особенно символично, что Валерий Васильевич умер в этот день, а именно в день рождения киевского Динамо. Тогда "бело-синие" готовились праздновать свой 75-й юбилей. На прощание с легендой пришло почти 150 тысяч человек.

Уже через год Лобановскому установили памятник на стадионе "Динамо". К слову, именно ВВЛ стал определяющим тренером для всех трех украинских обладателей Золотого Мяча. Блохин (1975) и Беланов (1986) брали титул именно в качестве футболистов Динамо.



Памятник Лобановскому на стадионе его имени / фото ФК Динамо

А Андрей Шевченко достался награды в 2004-м, уже как игрок Милана. В том же году Андрей приехал с наградой в Украину и принес ее к памятнику Лобановскому, поблагодарив таким образом Мэтра за свой успех.

Как тут не вспомнить фразу, которая нанесена на надгробие Лобановского на Байковом кладбище в Киеве: "Мы живы до тех пор, пока о нас помнят". Вечная память легенде!