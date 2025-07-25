Перед матчем с Бешикташем главный тренер Шахтера Арда Туран позвонил своему бывшему одноклубнику Неймару. Этот разговор повлиял на итоговый результат поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на Play Spor.

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Неймар – мотиватор бразильцев Шахтера

По информации источника, наставник "горняков" попросил Неймара пообщаться с тремя молодыми бразильцами: Кевином, Алиссоном и Эгиналдо. Форвард Сантоса должен был мотивировать своих соотечественников перед ответственным матчем в Стамбуле.

В итоге именно эти бразильцы сыграли решающую роль в поединке: Кевин оформил дубль, Алиссон забил гол и отдал два ассиста, а Эгиналдо тоже отметился забитым мячом.

Отметим, что Арда Туран и Неймар вместе играли в Барселоне. С того чосу бывшие одноклубники сохраняют дружеские отношения.

Справка. Неймар защищает цвета Сантоса. Бразилец присоединился к родному клубу в начале 2025 года.

Благодаря выездной победе Шахтер будет увереннее чувствовать себя в домашнем поединке с Бешикташем. Ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы состоится в следующий четверг, 31 июля.

Тренер "черных орлов" Оле-Гуннар Сульшер пообещал взять реванш во втором поединке противостояния с Шахтером.