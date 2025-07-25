Перед матчем з Бешикташем головний тренер Шахтаря Арда Туран зателефонував своєму колишньому одноклубнику Неймару. Ця розмова вплинула на підсумковий результат поєдинку, пише 24 Канал з посиланням на Play Spor.

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Неймар – мотиватор бразильців Шахтаря

За інформацією джерела, наставник "гірників" попросив Неймара поспілкуватися з трьома молодими бразильцями: Кевіном, Аліссоном та Егіналдо. Форвард Сантоса повинен був мотивувати своїх співвітчизників перед відповідальним матчем у Стамбулі.

У підсумку саме ці бразильці відіграли вирішальну роль у поєдинку: Кевін оформив дубль, Аліссон забив гол та віддав два асисти, а Егіналдо теж відзначився забитим м'ячем.

Зазначимо, що Арда Туран та Неймар разом грали у Барселоні. З того чосу колишні одноклубники зберігають дружні відносини.

Довідка. Наразі Неймар захищає кольори Сантоса. Бразилець приєднався до рідного клубу на початку 2025 року.

Завдяки виїзній перемозі Шахтар буде впевненіше почуватися в домашньому поєдинку з Бешикташем. Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться у наступний четвер, 31 липня.

Тренер "чорних орлів" Оле-Гуннар Сульшер пообіцяв взяти реванш у другому поєдинку протистояння з Шахтарем.