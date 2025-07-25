Головний тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер прокоментував поразку від Шахтаря (2:4) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Норвезький фахівець визнав помилки в обороні, пише 24 Канал з посиланням на ФК Бешикташ.

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Що сказав тренер Бешикташа?

Наставник визнав, що його команда грала проти якісного, хорошого суперника. Зокрема зазначив, що їм варто було краще захищатися краще захищатися та краще грати в обороні.

Усі чотири голи були голами, яким ми могли запобігти, голами, під час яких ми повинні були краще захищатися. Якби ми добре захищалися, ми могли б уникнути пропущених голів. Я насправді задоволений настроєм та бойовим духом моїх гравців, вони були хороші. Деякі гравці вийшли на поле пізно. Я бачив, що вони не були на 100% фізично готові. Але цей матч дозволив нам бути гострішими. Матч-відповідь наступного тижня буде для нас ще кращим,

– сказав Оле-Гуннар Сульшер.

Він також додав, що вони вчаться на своїх помилках. А також додав, що це може бути важко.

"У своїй кар'єрі, як гравця, так і тренера, я відігравався з різниці у 2 м’ячі. Ми поверталися у матчі-відповіді.

Ми програли першу гру, але можу сказати, що ми більше підготовлені до матчу-відповіді. Ми заб'ємо перший гол у цьому матчі, ми повинні. Я думаю, що наступного тижня ми заб'ємо першими та виграємо матч", – додав Оле-Гуннар Сульшер.

Нагадаємо, що Арда Туран також прокоментував перемогу над Бешикташем.