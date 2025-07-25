Матч завершився перемогою "гірників" з рахунком 4:2. Головний тренер Арда Туран прокоментував звитягу своїх підопічних над "чорними орлами", повідомляє 24 канал із посиланням на УПЛ ТБ.

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Що сказав Туран про перемогу Шахтаря?

Арда Туран заявив, що йому було важливо перемогти у рідній Туреччині. Проте доля раунду ще не вирішена. Головний тренер Шахтаря наголосив, що команда приймає позитив, що був у грі, але не повинна пропускати прості голи.

Турецький спеціаліст запевнив, що буде працювати зі своїми підопічними. На його думку, гравцям треба краще грати один на один при обороні на флангах. Туран наголосив, що у нього молода команда з великим потеніціалом.

Коли ви говорите, що наша атака була на найвищому рівні, тоді ми мали б забивати ще. Коли ти на топ-рівні, ти не можеш втрачати стільки моментів. Ми маємо покращувати нашу гру в чужому штрафному. У нас було ще 2-3 нагоди, які ми мали реалізувати сьогодні, їх не можна було втрачати,

– сказав Туран.

Нагадаємо, що матч-відповідь Шахтар – Бешикташ відбудеться за тиждень. "Гірники" зіграють проти "чорних орлів" – 31 липня о 21:00 за київським часом у Кракові.

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