"Гірники" здобули важливу перемогу над "чорними орлами". Після звитяги донеччан, які заробили важливі очки, таблиця коефіцієнтів УЄФА змінилась, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт організації.

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На якому місці Україна?

Україна перемістилась на 27 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, обігнавши Росію. Ворожій країні ще не нарахували мінімальні 4,333, які вона отримала за 3 минулі кампанії, попри дискваліфікацію.

У поточному сезоні Україна набрала 0,875 бала – дві перемоги та нічия Шахтаря, одна перемога Динамо – 3,5 бали, які були поділені на кількість учасників єврокубків від нашої країни (4).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА / Скриншот з сайту організації

Зазначимо, що загальна кількість балів рахується за виступами клубів в останніх п'яти сезонах. Україна має 18,475 бала, а Росія – 18,299.

Раніше повідомляли, що УЄФА змінила вважливе правило у єврокубах, яке почало діяти з сезону-2025/2026.