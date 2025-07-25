"Горняки" одержали важную победу над "черными орлами". После победы дончан, которые заработали важные очки, таблица коэффициентов УЕФА изменилась, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт организации.

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На каком месте Украина?

Украина переместилась на 27 место в таблице коэффициентов УЕФА, обогнав Россию. Враждебной стране еще не насчитали минимальные 4,333, которые она получила за 3 прошлые кампании, несмотря на дисквалификацию.

В текущем сезоне Украина набрала 0,875 балла – две победы и ничья Шахтера, одна победа Динамо – 3,5 балла, которые были поделены на количество участников еврокубков от нашей страны (4).

Таблица коэффициентов УЕФА / Скриншот с сайта организации

Отметим, что общее количество баллов считается по выступлениям клубов в последних пяти сезонах. Украина имеет 18,475 балла, а Россия – 18,299.

Ранее сообщали, что УЕФА изменила важное правило в еврокубах, которое начало действовать с сезона-2025/2026.