В предыдущем туре Шахтер выбил из борьбы финский Ильвес – 6:0 и 0:0. Зато для Бешикташа этот матч стал первым официальным в новом сезоне-2025/2026, сообщает 24 Канал.

К теме Бешикташ – Шахтер: где и когда смотреть матч "горняков" в Лиге Европы в Украине

Как Шахтер сыграл против Бешикташа?

Интересности этому противостоянию добавлял тот факт, что главный тренер "горняков" Арда Туран встречался с соперником из своей родной страны.

Уже на старте матча донецкому клубу удалось быстро повести в счете. На 7-й минуте Алиссон накрутил нескольких соперников и пробил из-за пределов штрафной площадки хозяев, прошив сетку владений турок – 0:1.

Видео гола Алиссона

Дончане грамотно действовали по всей плоскости футбольного поля, не давая турецкому сопернику быстро отыграться в счете. Футболист Бешикташа оказался на газоне в штрафной площадке "горняков". Хозяева требовали у судьи поставить пенальти, но рефери проигнорировал уговоры подопечные Сульшера.

Зато Шахтер забил во второй раз. На 28-й минуте Алиссон вновь продемонстрировал свою технику, сделал подачу во вратарскую площадку хозяев, где выше всех на втором этаже сыграл невысокий Эгиналду. Бразилец удвоил преимущество украинского клуба – 0:2.

Как забивал Эгиналду: смотрите видео

Еще через несколько минут дончане провели образцовую атаку, которая едва не довела счет до разгромного уже в первом тайме.

Под конец первого тайма хозяева заработали право на пенальти. После подачи с углового мяч встретился с рукой Конопли, судья безотказно указал на 11 метров. 11-метровый реализовал Эбрахам, который уверенно переиграл Ризныка – 1:2.

На 43-й минуте Ризнык ногой парировал удар Эбрахама. Последние минуты первого тайма были очень напряженные для подопечных Турана.

Шахтер ушел на перерыв с преимуществом в один мяч 1:2.

Второй тайм начался с атак "горняков". Судаков классно открылся под передачу Педриньо и вторым касанием пробил по воротам Бешикташа. Мяч коснулся сетки ворот "черных орлов", но с внешней стороны.

На 67-й минуте Шахтер довел преимущество до двух мячей 1:3. Алиссон прострелил на Кевина, который увеличил преимущество "горняков".

Видео гола Кевина

Бондарь отлично сыграл в подкате, не дав футболисту Бешикташа выйти один на один с Ризныком.

В концовке матча хозяева вновь сократили отставание до минимума 2:3. Жоау Мариу, который вышел в середине второго тайма, вернул "черных орлов" в борьбу.

До финального свистка Шахтеру удалось не только удержать победный счет, но и увеличить преимущество до 2:4. Кевин поставил красивую точку в матче после передачи Бондаренко.

Бешикташ – Шахтер 2:4

Голы: Эбрахам, 40 (п), Жоау Мариу, 87 – Алиссон, 7, Эгиналду, 28, Кевин, 67, 90+6

Ответный матч Шахтер – Бешикташ запланирован на 31 июля (21:00 по Киеву) в польском городе Краков. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд, где встретится с побежденным пары Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция). Неудачник противостояния Шахтер – Бешикташ сыграет против триумфатора дуэли Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония).

Также 24 июля свои матчи в Лиге конференций провели Александрия, которая проиграла сербскому Партизану 0:2, и Полесье, которое сенсационно уступило Санта-Коломе из Андорры 1:2.