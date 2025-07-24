В четверг, 24 июля, состоялся первый матч между Александрией и Партизаном во 2-м раунде отбора в Лигу Конференций сезона-2025/2026. "Горожане" принимали сербский коллектив в Катовице, Польша, сообщает 24 канал.

Читайте также Динамо разгромило мальтийский Хамрун в первом матче в Лиге чемпионов

Принципиальное противостояние

Для украинских клубов противостояние с представителями Сербии является принципиальным из-за политической ситуации. В частности, Партизан неоднократно ездил играть товарищеские матчи с россиянами после начала полномасштабного вторжения.

Номинально домашний матч Александрии в Катовице состоялся без фанатов гостей. Ведь причина в том, что оба клуба и организаторы турнира приняли решение провести игру для безопасности на стадионе.

Александрия – Партизан 0:2

Голы: Костич, 14, Угрешич, 56

Александрия с первых минут активно начала матч. Подопечные Кирилла Нестеренко создавали момент за моментом, но подводила реализация футболистов.

Партизан оборонялся большую часть времени, пытаясь ловить украинский клуб на контратаках. На 14-й минуте команда гостей сумела открыть счет усилиями Богдана Костича.

В начале второго тайма состоялась подобная ситуация. Александрия контролировала игру, создавая моменты, но без забитых голов. Зато Партизан удвоил счет благодаря точному удару Огнена Угрешича.

В конце матча Александрия смогла создать несколько потенциально голевых моментов. Однако забить хотя бы один мяч так и не удалось, игра завершилась поражением подопечных Кирилла Нестеренко 0:2.

Второй матч между Партизаном и Александрией состоится через неделю. Команды встретятся в Белграде – 31 июля, а начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.