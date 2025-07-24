У четвер, 24 липня, відбувся перший матч між Олександрією та Партизаном у 2-му раунді відбору до Ліги Конференцій сезону-2025/2026. "Містяни" приймали сербський колектив у Катовіце, Польща, повідомляє 24 канал.

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Принципове протистояння

Для українських клубів протистояння з представниками Сербії є принциповим через політичну ситуацію. Зокрема, Партизан неодноразово їздив грати товариські матчі з росіянами після початку повномасштабного вторгнення.

Номінально домашній матч Олександрії у Катовіце відбувся без фанатів гостей. Адже причина у тому, що обидва клуби та організатори турніру ухвалили рішення провести гру задля безпеки на стадіоні.

Олександрія – Партизан 0:2

Голи: Костич, 14, Угрешич, 56

Олександрія з перших хвилин активно почала матч. Підопічні Кирила Нестеренка створювали момент за моментом, але підводила реалізація футболістів.

Партизан оборонявся більшу частину часу, намагаючись ловити український клуб на контратаках. На 14-й хвилині команда гостей зуміла відкрити рахунок зусиллями Богдана Костича.

На початку другого тайму відбулась подібна ситуація. Олександрія контролювала гру, створюючи моменти, але без забитих голів. Натомість Партизан подвоїв рахунок завдяки влучному удару Огнєна Угрешича.

Наприкінці матчу Олександрія змогла створити декілька потенційно гольових моментів. Проте забити бодай один м'яч так і не вдалось, гра завершилась поразкою підопічних Кирила Нестеренка 0:2.

Другий матч між Партизаном та Олександрією відбудеться за тиждень. Команди зустрінуться у Белграді – 31 липня, а початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.