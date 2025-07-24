Перед началом поединка житомирская команда считалась фаворитом противостояния. Однако ход событий на поле неприятно удивил болельщиков Полесья, пишет 24 Канал.

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Как Полесье сыграло первый матч в Лиге конференций?

Главный тренер Руслан Ротань удивил стартовым составом, доверив место в воротах Кудрику, а в центре защиты Безкоровайному, который из-за тяжелой травмы пропустил весь прошлый сезон. В нападении "волков" с первых минут играл экс-форвард Вереса Николай Гайдучик, а слева неожиданно вышел португалец Гонсалвеш, а не игрок сборной Украины Назаренко.

Начало матча не предвещало ничего неприятного. Уже на 21-й минуте Гуцуляк воспользовался пасом Андриевского и открыл счет.

Номинальные хозяева успокоились, чем воспользовались андоррцы. На 27-й минуте Ремолинс восстановил равновесие ударом с нескольких метров.

А под занавес первого тайма Креспо сыграл в стенку с партнером по команде и вывел гостей вперед. Гол в раздевалку стал неприятным звоночком для подопечных Ротаня.

Во втором тайме "волки" заиграли активнее. Неплохие моменты были у Гонсалвеша и Йосефи. Однако мяч упорно не шел в ворота.

В итоге Полесье уступило в первом матче Санта-Коломне со счетом 1:2.

Полесье – Санта-Коломна 1:2

Голы: Гуцуляк, 21 – Ремолинс, 27, Креспо, 44

Победитель противостояния определится в ответном матче, который состоится через неделю, 31 июля.