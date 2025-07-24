Перед початком поєдинку житомирська команда вважалася фаворитом протистояння. Проте перебіг подій на полі неприємно здивував вболівальників Полісся, пише 24 Канал.

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Як Полісся зіграло перший матч у Лізі конференцій?

Головний тренер Руслан Ротань здивував стартовим складом, довіривши місце у воротах Кудрику, а у центрі захисту Безкоровайному, який через важку травму пропустив весь минулий сезон. У нападі "вовків" з перших хвилин грав ексфорвард Вереса Микола Гайдучик, а зліва несподівано вийшов португалець Гонсалвеш, а не гравець збірної України Назаренко.

Початок матчу не віщував нічого неприємного. Вже на 21-й хвилині Гуцуляк скористався пасом Андрієвського та відкрив рахунок.

Номінальні господарі заспокоїлися, чим скористалися андоррці. На 27-й хвилині Ремолінс відновив рівновагу ударом з кількох метрів.

А під завісу першого тайму Креспо зіграв у стінку з партнером по команді та вивів гостей вперед. Гол у роздягальню став неприємним дзвіночком для підопічних Ротаня.

У другому таймі "вовки" заграли активніше. Непогані моменти були у Гонсалвеша та Йосефі. Однак м'яч вперто не йшов у ворота.

У підсумку Полісся поступилося у першому матчі Санта-Коломні з рахунком 1:2.

Полісся – Санта-Коломна 1:2

Голи: Гуцуляк, 21 – Ремолінс, 27, Креспо, 44

Переможець протистояння визначиться у матчі-відповіді, який відбудеться через тиждень, 31 липня.