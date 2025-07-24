ПСЖ довгий час бореться за підписання лідера збірної України із Борнмута. Парижани намагались знайти компроміс з "вишням" заради трансферу футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на L`Equipe.

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Чи перейде Забарний у ПСЖ

ПСЖ заморозив перемовини з Борнмутом під час Клубного чемпіонату світу 2025 року у США. Наразі стало відомо, що парижани відновили переговори з "вишнями" задля трансферу українського захисника.

У результаті ПСЖ погодився на умови Борнмута стосовно переходу Забарного. Клуб з Франції заплатить англійцям потрібну у суму у розмірі 60 мільйонів євро за трансфер лідера збірної України.

Клубам залишилось узгодити деякі деталі. ПСЖ та Борнмут обговорюють виплати бонусів за підписання Іллі Забарного.

До слова. Ілля Забарний зацікавив не тільки ПСЖ. Український футболіст потрапив у шорт-лист Челсі, Тоттенхема та Ліверпуля.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/2025 Ілля Забарний зіграв у 39 матчах за Борнмут в усіх турнірах. За цей час український захисник "вишень" відзначився однією гольовою передачею.

Раніше повідомляли, що Арсенал зіштовхнувся з проблемою через Олександра Зінченка. Лондонський клуб не може продати українського футболіста через низку причин.