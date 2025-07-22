"Каноніри" не мають намірів продовжувати співпрацю із Зінченком. Проте лондонський клуб має проблеми з продажем лідера збірної України, повідомляє 24 канал із посиланням на Latte Firm - Arsenal FC x.

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Чому Арсенал не може продати Зінченка?

Арсенал хоче продати Олександра Зінченка, але має декілька проблем з трансфером гравця. По-перше, в українця велика зарплата, що відлякує потенційних покупців.

По-друге, Олександру Зінченку комфортно у Лондоні, де він живе зі своєю родиною. По-третє в українського захисника завершується контракт через рік, тому потім він може сам обирати будь-який клуб.

До слова. У сезоні-2024/2025 Олександр Зінченко зіграв у 23 матчах за Арсенал в усіх турнірах. За цей час лідер збірної України забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Додамо, що Олександром Зінченком цікавиться низка клубів. Зокрема, українського футболіста пов'язували з Аяксом, Міланом, Вест Хемом, Атлетіко Мадрид та Боруссією Дортмунд.

Раніше повідомляли, що Олександр Зінченко зацікавив відомий клуб з Туреччини. Команду очолює відомий португальський наставник Жозе Моурінью.