На українця не розраховує тренерський штаб "канонірів" у наступній кампанії. Керівництво не хоче відпускати футболіста, у якого закінчився лише рік контракту, безплатно, тому вирішило його продати, повідомляє 24 Канал із посиланням на Morpheun.

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Зінченко може перейти в чемпіонат Туреччини

За інформацією турецького інсайдера, Олександра Зінченка запропонували підписати Фенербахче, який очолює зірковий Жозе Моурінью. "Жовтих канарок" зацікавив цей варіант.

Вони готові оформити трансфер гравця збірної України. Сума переходу може скласти 13 мільйонів євро, в які оцінив українця Арсенал.

Також зазначається, що Мілан досі цікавиться українським футболістом. Олександр Зінченко може замінити в італійському клубі Тео Ернандеса, який продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

До слова. В сезоні-2024/2025 українець провів 23 матчі на клубному рівні в усіх турнірах. У них він забив один гол та віддав один асист.

Нагадаємо, що ще один зірковий гравець збірної України може продовжити кар'єру в Туреччині. Ним цікавиться Трабзонспор.