"Канониры" не намерены продолжать сотрудничество с Зинченко. Однако лондонский клуб имеет проблемы с продажей лидера сборной Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Latte Firm - Arsenal FC x.

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Почему Арсенал не может продать Зинченко?

Арсенал хочет продать Александра Зинченко, но имеет несколько проблем с трансфером игрока. Во-первых, у украинца большая зарплата, что отпугивает потенциальных покупателей.

Во-вторых, Александру Зинченко комфортно в Лондоне, где он живет со своей семьей. В-третьих у украинского защитника завершается контракт через год, поэтому потом он может сам выбирать любой клуб.

К слову. В сезоне-2024/2025 Александр Зинченко сыграл в 23 матчах за Арсенал во всех турнирах. За это время лидер сборной Украины забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что Александром Зинченко интересуется ряд клубов. В частности, украинского футболиста связывали с Аяксом, Миланом, Вест Хэмом, Атлетико Мадрид и Боруссией Дортмунд.

Ранее сообщали, что Александр Зинченко заинтересовал известный клуб из Турции. Команду возглавляет известный португальский наставник Жозе Моуринью.