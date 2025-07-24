ПСЖ долгое время борется за подписание лидера сборной Украины из Борнмута. Парижане пытались найти компромисс с "вишнями" ради трансфера футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на L`Equipe.

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Перейдет ли Забарный в ПСЖ

ПСЖ заморозил переговоры с Борнмутом во время Клубного чемпионата мира 2025 года в США. Сейчас стало известно, что парижане возобновили переговоры с "вишнями" для трансфера украинского защитника.

В результате ПСЖ согласился на условия Борнмута относительно перехода Забарного. Клуб из Франции заплатит англичанам нужную сумму в размере 60 миллионов евро за трансфер лидера сборной Украины.

Клубам осталось согласовать некоторые детали. ПСЖ и Борнмут обсуждают выплаты бонусов за подписание Ильи Забарного.

К слову. Илья Забарный заинтересовал не только ПСЖ. Украинский футболист попал в шорт-лист Челси, Тоттенхэма и Ливерпуля.

Напомним, что в сезоне 2024/2025 Илья Забарный сыграл в 39 матчах за Борнмут во всех турнирах. За это время украинский защитник "вишен" отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщали, что Арсенал столкнулся с проблемой из-за Александра Зинченко. Лондонский клуб не может продать украинского футболиста по ряду причин.