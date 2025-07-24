На своем еврокубковом пути "горняки" уже прошли финский Ильвес – победа 6:0 в первой игре и "сухая" ничья 0:0 в ответном матче. Зато для Бешикташа эти две игры с Шахтером станут дебютными в новом сезоне-2025/2026, информирует 24 Канал.

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Кто покажет первый матч Бешикташ – Шахтер?

После второго поединка против Ильвеса дончане не проводили контрольных спаррингов, а целенаправленно готовились к первому батлу против турецкого клуба. Главный тренер Шахтера Арда Туран сыграет против соперника, который представляет его родную страну.

Интересно, что Бешикташ провел в июле четыре товарищеских матча, в которых показал далеко не лучшие результаты: одна победа, одна ничья и два поражения. В своем последнем товарищеском поединке "черные орлы" проиграли словацкому клубу Петржалка 1:2.

Посмотреть первый матч Бешикташ – Шахтер в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ". Матч будет транслироваться на канале "КС ТВ / Еврокубки".

Обратите внимание! Матч Бешикташ – Шахтер начнется 24 июля в 21:00 (по киевскому времени).

Это будет первая игра "горняков" против этого турецкого клуба. До этого донецкая команда 9 раз играла против представителей турецкого футбола. Шахтер имеет почти идеальную статистику – 8 побед и одна ничья.

Напомним, что ответный матч Шахтер – Бешикташ запланирован на 31 июля.