На своєму єврокубковому шляху "гірники" вже пройшли фінський Ільвес – перемога 6:0 у першій грі та "суха" нічия 0:0 у матчі-відповіді. Натомість для Бешикташу ці дві гри із Шахтарем стануть дебютними у новому сезоні-2025/2026, інформує 24 Канал.

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Хто покаже перший матч Бешикташ – Шахтар?

Після другого поєдинку проти Ільвеса донеччани не проводили контрольних спарингів, а цілеспрямовано готувались до першого батлу проти турецького клубу. Головний тренер Шахтаря Арда Туран зіграє проти суперника, який представляє його рідну країну.

Цікаво, що Бешикташ провів у липні чотири товариські матчі, у яких показав далеко не найкращі результати: одна перемога, одна нічия та дві поразки. У своєму останньому товариському поєдинку "чорні орли" програли словацькому клубу Петржалка 1:2.

Переглянути перший матч Бешикташ – Шахтар у прямому ефірі можна буде переглянути на платформі онлайн-телебачення "Київстар ТБ". Матч транслюватиметься на каналі "КС ТБ / Єврокубки".

Зверніть увагу! Матч Бешикташ – Шахтар розпочнеться 24 липня о 21:00 (за київським часом).

Це буде перша гра "гірників" проти цього турецького клубу. До цього донецька команда 9 разів грала проти представників турецького футболу. Шахтар має майже ідеальну статистику – 8 перемог та одна нічия.

Нагадаємо, що матч-відповідь Шахтар – Бешикташ запланований на 31 липня.