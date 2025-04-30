Он написал ее в соавторстве с журналистом и комментатором Романом Бебехом. На книгу уже можно оформить предварительный заказ на сайте украинского издательства Stretovych, информирует 24 Канал.
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Что известно о новой книге
Начало отправки бумажных экземпляров запланировано на 10 июня 2025 года. Цена одной книги – 430 гривен.
Это откровенный рассказ о нашем футболе, закулисье, которых вы никогда раньше не слышали о предыдущем поколении игроков. Тех, кому отсутствие инстаграма не мешало быть настоящими звездами. Кто дошел до полуфинала Лиги чемпионов, но почти не давал интервью,
– рассказал Бебех.
В аннотации к книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола" отмечается, что она расскажет историю о полуфинале Лиги чемпионов, дружбу Олега Лужного с Тьерри Анри, участие в Майдане, тренировки под руководством Валерия Лобановского, подходы Арсена Венгера, политику братьев Суркисов, спортивно-политическую борьбу и будущее украинского футбола.
Предисловие к изданию написал легендарный французский футболист Тьерри Анри, с которым Олег Лужный играл в составе лондонского Арсенала:
В этой книге Олег передает опыт, который приобрел на протяжении длительной и успешной карьеры. Его советы были ценными для меня, поэтому верю, что они станут полезными и для вас.
Эта книга будет интересна для всех, кто следит за футболом или хочет узнать, почему игра номер один в мире и ее история – это неотъемлемая часть украинской борьбы за независимость. На страницах автобиографии Олега Лужного, в частности, приведены мысли: Арсена Венгера, Андрея Шевченко, Патрика Виейра, Виталия Кварцяного, Йожефа Сабо и представителей ультрас Динамо.
К слову. Олег Лужный на протяжении игровой карьеры выступал за Волынь, СК Львов, киевское Динамо, английские Арсенал и Вулверхэмптон, а также латвийскую Венту. Он повесил бутсы на гвоздь в 2006 году.
Отметим, что Лужный добыл в роли игрока 19 трофеев. Сейчас он является председателем Комитета профессионального футбола УАФ.
Напомним, что осенью 2024 года свою автобиографию выпустил действующий игрок сборной Украины Александр Зинченко.