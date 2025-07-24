Футболисты Реала получили бонус за выступление в Клубном ЧМ-2025: сколько заработал Лунин

Мадридский Реал завершил выступление на Клубном чемпионате мира на стадии полуфинала. Руководство "королевского клуба" начислило футболистам дополнительные средства.

Выступление на Клубном чемпионате мира-2025 в США стало настоящим испытанием для европейских команд. Впрочем, мадридский Реал сумел пробиться в полуфинал обновленного турнира, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca.

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Сколько получили денег Лунин и Ко

Каждый игрок основной команды получил солидный бонус за участие в турнире. За выход из группы футболисты заработали по 50 тысяч евро, в 80 тысяч евро оценили выход в 1/4 финала, а 150 тысяч – за участие в полуфинале.

В общем подопечные Хаби Алонсо дополнительно заработали по 280 тысяч евро. Если бы "сливочные" стали обладателями трофея КЧМ, то каждый футболист получил по одному миллиону евро.

Отметим, что вместе с командой на Клубном чемпионате мира находился Андрей Лунин. Украинский голкипер все шесть поединков просидел в запасе. Хаби Алонсо так и не доверил место в рамке Лунину.

В полуфинале "королевский клуб" разгромно уступил Пари Сен-Жермену со счетом 0:4. А триумфатором Клубного чемпионата мира стал лондонский Челси, который сенсационно одолел подопечных Луиса Энрике (3:0).

Справка. Реал выходит из отпуска 4 августа. После 15-дневного минсбора "сливочные" сыграют первый матч Ла Лиги с Осасуной.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин принял окончательное решение относительно будущего в Реале. Украинский голкипер не собирается менять клуб.