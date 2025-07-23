Личная жизнь украинских футболистов всегда интересует болельщиков не менее, чем их спортивная карьера. В свою очередь, это приводит к большей медийности и узнаваемости в обществе избранниц игроков. 24 Канал выделил спутниц украинских футболистов, которые не менее популярны, чем их мужчины.

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Даша Квиткова

Этот список заслуженно возглавляет известная украинская блогерша Даша Квиткова, у которой более 1,8 миллиона подписчиков в инстаграме. В конце мая текущего 2025 года в СМИ инфлюенсерку заподозрили в романе с динамовцем Владимиром Бражко.

Они попадали на публику и даже вместе посетили свадьбу защитника Динамо Максима Дячука. Однако никак не комментировали своих отношений. Только 9 июля в день рождения Даши футболист подтвердил их отношения, поздравив любимую с днем рождения. В этот день Квиткова праздновала свое 27-летие.

Отметим, что Квиткова является победительницей шоу "Холостяк" (2019), где главным героем был Никита Добрынин. Эта пара стала уникальной, ведь после проекта официально узаконила свои отношения. В браке у Даши и Никиты родился сын Лев, который недавно уже отпраздновал свой четвертый день рождения. Летом 2023-го пара развелась.

Теперь в жизни Даши есть новый избранник, который радует ее заботой и подарками, а также хорошо ладит с ее маленьким сыном.

Даша Квиткова / Фото из инстаграма блогера и Владимира Бражко

Влада Зинченко (Седан)

Также почетное место в этом списке занимает жена левого защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко – Влада. Мамочка двух замечательных дочерей является одной из самых популярных жен украинских футболистов. За ее жизнью в инстаграме следят аж 670 тысяч пользователей.

Правда, медийность Влада получила еще до женитьбы с Зинченко. В 2016-м году девушка попала в объектив одного из фотографов во время одного из матчей сборной Украины по футболу на Евро. Красивое патриотическое фото с нынешней женой игрока "канониров" сразу стало вирусным, а Владу начали узнавать среди миллионного количества болельщиков. Она стала одним из символов того чемпионата Европы, ведь фанаты признали ее самой красивой болельщицей турнира.

В одном из интервью Влада призналась, что хотела бы стать журналисткой. Вскоре ее цель осуществилась, когда девушке предложили работу на телеканалах "Футбол 1/2", которые тогда еще процветали и существовали. Кроме Зинченко девушка встречалась с другим украинским игроком Андреем Борячуком.

Влада Зинченко / Фото из инстаграма жены Александра

В начале 2019 года Зинченко не сдержал своих эмоций во время послематчевого флеш-интервью и поцеловал девушку, которая работала в зоне в прямом эфире. После чего в футбольном сообществе заговорили о романе между футболистом и журналисткой. Влада рассказала, что уже давно знакома с Сашей и не хотела первое время выносить свои личные отношения на публику. Впоследствии пара обручилась, а в 2020-м поженились в Лондоне, ведь украинец уже выступал в АПЛ.

В День Независимости Украины пара отгуляла свадьбу. В августе 2021-го Александр и Влада впервые стали родителям очаровательной Евы, а уже через два года у них родилась вторая дочь Лея. Влада Зинченко (Седан) успевает не только заниматься воспитанием двух дочерей, но и заниматься журналистикой. Также звездные супруги открыли ресторан INCH в Киеве.

Ангелина Забарная

Ангелина и Илья Забарные – пара, которая подает хороший пример. С 2023-го уже супруги познакомились еще будучи школьниками. С тех пор все и закрутилось. Теперь пара живет в Великобритании, где Илья играет за Борнмут.

Ангелина же тоже не сидит на месте и не находится в тени своего звездного мужа. Девушка развивается в нескольких направлениях: в соцсетях, где рассказывает о женственности и красоте, а также является основательницей современной языковой школы Vilno, где можно изучать иностранные языки легко, без зазубривания грамматики и учебников.

Ранее работала репетитором и занималась гимнастикой.

Ангелина Забарная / Фото из инстаграма девушки

Также любимая защитника английского клуба поддерживает его во время матчей и даже соглашается на невероятные челленджи. Илья ежедневно показывал в соцсетях, как принимает ледяную ванну (ice bath), на что однажды даже подбил свою жену. Ангелина тоже на несколько секунд погрузилась в холодную воду, температура которой была всего 8 градусов.

Даша Савина (Бондарь)

Еще одной популярной красавицей в этом списке является жена защитника Шахтера Валерия Бондаря – Даша Савина. Интересно, что за ее жизнью в инстаграме следят почти в 11 раз больше пользователей, чем за профилем ее мужа Валерия – 482 тысячи против 44-х тысяч, которые подписаны на футболиста.

В прошлом Даша встречалась с форвардом киевского Динамо Владиславом Супрягой.

Возлюбленная защитника "горняков" работает журналисткой в пресс-службе Шахтера. Модель и мастер спорта по бальным танцам. После начала полномасштабной войны в Украине Даша и Валерий активно волонтерили, одновременно не покидая своих профессий.

Даша Савина / Фото из инстаграма девушки

Анастасия Лунина

Вторая половинка голкипера мадридского Реала Андрея Лунина, Анастасия, также входит в этот список. По образованию Анастасия является дизайнером и архитектором. Девушка закончила Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. Познакомились Анастасия и Андрей в далеком 2015 году в соцсетях.

В 2021-м пара официально стала мужем и женой, а уже в 2022-м в семье родился сын Андрей. Анастасия воспитывает сына, с которым поддерживает мужа на матчах, а также даже был момент, когда девушка задумывалась над тем, чтобы стать агентом Андрея, но отказалась от данной идеи.

Девушка активно ведет свои соцсети, где частенько делится контентом отличной фигуры. В инстаграме на страницу Анастасии подписано более 216 тысяч пользователей этой соцсети.

Анастасия Лунина / Фото из инстаграма жены голкипера Реала

19 июля много этих пар посетило реванш Александра Усика против Даниэля Дюбуа в Лондоне. На их глазах Усик нокаутировал британца и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.