Реал определился с заменой Лунину: президент и новый тренер приняли решение

Андрей Лунин имеет долгосрочный контракт с Реалом. Однако украинский голкипер может покинуть "Королевский клуб" из-за нехватки игрового времени.

В Реале начали искать замену украинскому вратарю. "Сливочные" планируют подписать голкипера из именитого английского клуба, сообщает 24 канал со ссылкой на One Football.

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Кто заменит Лунина

Флорентино Перес и новый главный тренер Реала Хаби Алонсо решили усилить вратарскую позицию. Однако новый голкипер придет в клуб, если Андрей Лунин покинет команду.

"Королевский клуб" заинтересовал Давид Рая, который выступает за Арсенал. "Сливочные" считают, что испанец в будущем может заменить не только Лунина, но и стать наследником Тибо Куртуа.

К слову. Андрей Лунин имеет контракт с Реалом до 2030 года. В сезоне 2024/2025 украинский голкипер сыграл в 14 матчах за "Королевский клуб", пропустил 19 голов и в 6 матчах отстоял на ноль.

Давид Рая сыграл за Арсенал в 55 матчах в прошлой кампании во всех турнирах. Испанский голкипер пропустил 50 голов и совершил 19 клиншитов.

Ранее итальянский гранд сделал Реалу предложение по трансферу Андрея Лунина.