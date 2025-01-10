Карьера в Реале под угрозой: президент клуба решил выставить Андрея Лунина на трансфер

Флорентино Перес решил, что Реал не пострадает от продажи Андрея Лунина. При этом сам украинец имеет с клубом долгосрочный контракт.

Летом Андрей Лунин подписал с Реалом новый контракт. Прошлый сезон получился удачным для украинца, ведь из-за травмы Тибо Куртуа именно наш кипер был основным у мадридцев.

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Перес не видит Лунина в Реале

Впрочем, после возвращения бельгийца Андрей снова стал дублером. Более того, как сообщает 24 Канал со ссылкой на Bitbol, Реал готов продать Лунина.

Отмечается, что президент клуба Флорентино Перес лично составил список из четырех футболистов, которых планирует выставить на трансфер. В него попали Дани Себальос, Ферлан Менди, Фран Гарсия и Андрей Лунин.

Ожидается, что вратарь и клуб займутся поиском новой команды для украинца уже летом. Приоритетом станет клуб, где Лунин будет игроком основы. Transfermarkt оценивает Андрея в 25 миллионов евро.

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Отметим, что украинец перебрался в Реал в 2018 году. За это время он наиграл 54 матча и по два раза выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.