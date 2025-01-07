Одному из подписчиков стало интересно, хочет ли Анастасия вместе с Андреем еще детей. Жена голкипера Реала и сборной Украины точно удивила ответом своих поклонников в инстаграме, сообщает 24 Канал.

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Не планируют увеличивать свою семью

Анастасия категорически ответила, что они не хотят больше детей.



Хочет ли семья Луниных еще детей / Скриншот из инстаграма Анастасии

Отметим, что свадьба пары состоялась в марте 2021-го года в период пандемии коронавируса. Андрей и Анастасия выбрали скромную роспись без какой-либо громкой свадьбы.

В счастливом браке пара воспитывает 3-летнего Андрея. Также в этом "дне вопросов от подписчиков" жена вратаря Реала рассказала, что их маленький сын уже знает испанский язык. Напомним, что Лунин с лета 2018-го года выступает в Испании. Сперва Андрей поездил по арендам перед тем, как заслужить стабильное место в заявке мадридского гранда.

В текущем сезоне-2024/2025 Лунин провел всего 6 матчей за Реал. Вчера 6 января Андрей защищал владения "сливочных" в кубковом поединке против Депортиво Минера. Украинец отстоял на ноль, а его команда разгромила скромного соперника 0:5.