Одному із підписників стало цікаво, чи хоче Анастасія разом із Андрієм ще дітей. Дружина голкіпера Реала та збірної України точно здивувала відповіддю своїх прихильників в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

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Не планують збільшувати свою родину

Анастасія категорично відповіла, що вони не хочуть більше дітей.



Чи хоче сім'я Луніних ще дітей / Скриншот із інстаграму Анастасії

Відзначимо, що весілля пари відбулося у березні 2021-го року у період пандемії коронавірусу. Андрій та Анастасія обрали скромний розпис без будь-якого гучного весілля.

У щасливому шлюбі пара виховує 3-річного Андрія. Також у цьому "дні запитань від підписників" дружина воротаря Реала розповіла, що їх маленький син вже знає іспанську мову. Нагадаємо, що Лунін із літа 2018-го року виступає в Іспанії. Спершу Андрій поїздив по орендах перед тим, як заслужити стабільне місце у заявці мадридського гранда.

У поточному сезоні-2024/2025 Лунін провів лише 6 матчів за Реал. Учора 6 січня Андрій захищав володіння "вершкових" у кубковому поєдинку проти Депортіво Мінера. Українець відстояв на нуль, а його команда розтрощила скромного суперника 0:5.