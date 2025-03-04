Реал нашел замену Лунину, которого собирается продать гранду АПЛ: что известно

Андрей Лунин после прорывного сезона-2023/2024 снова стал запасным вратарем мадридского Реала. Из-за этого ходит немало слухов относительно его будущего, ведь украинец хочет иметь больше игровой практики.

Сейчас вероятность, что он покинет "сливочных" достаточно высока. Голкипер сборной Украины может сменить клубную прописку и продолжить свою карьеру в Англии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bettors.

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Статусный вариант для Лунина

По информации испанских СМИ, действующий чемпион АПЛ Манчестер Сити собирается приложить максимум усилий, чтобы подписать Андрея Лунина летом. "Горожане" готовы предложить за украинского вратаря 30 миллионов евро.

Реал ранее ставил именно такой желаемый ценник на своего голкипера. "Сливочные" уже нашли замену Лунину и планируют инвестировать средства с его продажи в трансфер голкипера Эспаньола Джоана Гарсии, который должен стать дублером Тибо Куртуа.

К слову. В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 9 матчей за Реал, в которых пропустил 11 голов и четыре раза оставлял свои ворота "сухими". В активе украинца также есть один ассист, который стал первым в XXI веке для голкиперов "сливочных" в Ла Лиге.

Отметим, что следующий поединок подопечные Карло Анчелотти проведут 4 марта в Лиге чемпионов против Атлетико. Мадридское дерби начнется в 22:00 по киевскому времени.