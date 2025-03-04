Наразі ймовірність, що він залишить "вершкових" є достатньо високою. Голкіпер збірної України може змінити клубну прописку та продовжити свою кар'єру в Англії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bettors.

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Статусний варіант для Луніна

За інформацією іспанських ЗМІ, чинний чемпіон АПЛ Манчестер Сіті збирається докласти максимум зусиль, щоб підписати Андрія Луніна влітку. "Містяни" готові запропонувати за українського воротаря 30 мільйонів євро.

Реал раніше ставив саме такий бажаний цінник на свого голкіпера. "Вершкові" вже знайшли заміну Луніну та планують інвестувати кошти з його продажу у трансфер голкіпера Еспаньйола Джоана Гарсії, який має стати дублером Тібо Куртуа.

До слова. В нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 9 матчів за Реал, у яких пропустив 11 голів та чотири рази залишав свої ворота "сухими". В активі українця також є один асист, яки став першим у XXI столітті для голкіперів "вершкових" у Ла Лізі.

Зазначимо, що наступний поєдинок підопічні Карло Анчелотті проведуть 4 березня у Лізі чемпіонів проти Атлетіко. Мадридське дербі розпочнеться о 22:00 за київським часом.