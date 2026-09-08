Однако из клуба поступила информация, которая точно не порадует 27-летнего уроженца Харьковской области. "Реал" принял решение, которое может отдалить его от цели, пишет 24 Канал.

Что решили в Реале по поводу контракта Куртуа

В "Реале" продолжают называть 34-летнего Тибо Куртуа лучшим вратарем мира. И даже несмотря на смену тренерского штаба и приход к рулю "новой метлы" Жозе Моуринью, изменения в иерархии вратарей пока в "королевском" клубе не планируются.

Однако контракт бельгийца рассчитан до июня 2027 года, поэтому этот сезон мог бы стать для него последним в Мадриде. Это мог бы быть тот шанс, которого Андрей Лунин ждал все эти долгие годы.

Однако руководство "Реала" уже дало понять, что готово подписать с Куртуа новый контракт. Политика клуба не позволяет заключать долгосрочные контракты с футболистами старше 30 лет. Поэтому ожидается, что контракт бельгийца продлят ровно на год – до лета 2028 года.

Сам Куртуа неоднократно говорил, что хочет и дальше играть за "Реал" и даже видит для себя сценарий завершения карьеры именно в составе испанского гранда. Для Лунина это, конечно, удар по амбициям.

Действительно ли Куртуа лучший вратарь мира

Оценка со стороны руководства "Реала" выглядит откровенно завышенной и могла бы служить скорее маркетинговым ходом, если бы в Мадриде планировали выгодно продать Куртуа.

На самом же деле даже в рамках Ла Лиги бельгиец не получал трофей Саморы лучшему вратарю вот уже шесть лет. А его лидерство в мире в последний раз признавали в 2022 году, что было довольно спорным решением.

Статистика Тибо оставляет желать лучшего: в 337 матчах за "Реал" он пропустил 328 голов, почти 1 в среднем за игру. Количество "сухих" матчей тоже не впечатляет: 130 игр, что составляет около 38 % от общего числа.