Обвинил журналистов: Лунин выступил с заявлением относительно своего отсутствия в сборной Украины

После ключевых матчей сборной Украины по футболу в отборе на ЧМ-2026 наконец-то прервал свое молчание Андрей Лунин. Голкипер мадридского Реала отреагировал на информацию о его нежелании играть за национальную команду.

26-летний вратарь выложил публикацию в своем профиле в инстаграме, в которой расставил все точки над "і" в этой ситуации. Андрей Лунин заверил, что пресса придумала эту версию его нежелания играть за сборную Украины, передает 24 Канал.

Как Лунин объяснил свое отсутствие в сборной Украины?

Футболист добавил, что не может молчать дальше, когда его имя пытаются испачкать, а его любовь и преданность национальной команде поставить под сомнение.

Из-за этой публикации Лунин обратился в первую очередь к представителям СМИ, которые и распространяли эту информацию, которая оказалась ложью. Он назвал таких журналистов непрофессиональными, которые излучают неуважение к его персоне.

Андрей спросил у журналистов, слышал ли кто-то из них от него, что он отказывался приезжать в сборную, или от главного тренера. Такого главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров действительно прямо не говорил.

Сборная – это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость – представлять цвета нашей страны. Было достаточно много игр, когда я не играл, а был на замене, и никаких проблем не было. Так с чего им быть сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это национальная сборная, и там главное – команда и результат? Все хотят играть, и это нормально, но решение принимает тренер, как он считает лучше для команды, а мы, как игроки, должны быть готовы помогать,

– подчеркнул голкипер Реала.

К слову. Андрей Лунин провел в футболке сборной Украины 16 матчей, в которых пропустил 16 голов и 6 игр отыграл на ноль. Последний раз голкипер играл за "сине-желтых" 10 июня 2025 года в товарищеской игре против Новой Зеландии (2:1).

Что известно о ситуации Лунина со сборной Украины?