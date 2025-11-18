Обвинил журналистов: Лунин выступил с заявлением относительно своего отсутствия в сборной Украины
- Андрей Лунин опроверг слухи о его нежелании играть за сборную Украины, обвинив журналистов в распространении ложной информации.
- Лунин отметил, что для него является гордостью представлять национальную команду, и он всегда готов помогать, независимо от решения тренера.
После ключевых матчей сборной Украины по футболу в отборе на ЧМ-2026 наконец-то прервал свое молчание Андрей Лунин. Голкипер мадридского Реала отреагировал на информацию о его нежелании играть за национальную команду.
26-летний вратарь выложил публикацию в своем профиле в инстаграме, в которой расставил все точки над "і" в этой ситуации. Андрей Лунин заверил, что пресса придумала эту версию его нежелания играть за сборную Украины, передает 24 Канал.
Как Лунин объяснил свое отсутствие в сборной Украины?
Футболист добавил, что не может молчать дальше, когда его имя пытаются испачкать, а его любовь и преданность национальной команде поставить под сомнение.
Из-за этой публикации Лунин обратился в первую очередь к представителям СМИ, которые и распространяли эту информацию, которая оказалась ложью. Он назвал таких журналистов непрофессиональными, которые излучают неуважение к его персоне.
Андрей спросил у журналистов, слышал ли кто-то из них от него, что он отказывался приезжать в сборную, или от главного тренера. Такого главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров действительно прямо не говорил.
Сборная – это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость – представлять цвета нашей страны. Было достаточно много игр, когда я не играл, а был на замене, и никаких проблем не было. Так с чего им быть сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это национальная сборная, и там главное – команда и результат? Все хотят играть, и это нормально, но решение принимает тренер, как он считает лучше для команды, а мы, как игроки, должны быть готовы помогать,
– подчеркнул голкипер Реала.
К слову. Андрей Лунин провел в футболке сборной Украины 16 матчей, в которых пропустил 16 голов и 6 игр отыграл на ноль. Последний раз голкипер играл за "сине-желтых" 10 июня 2025 года в товарищеской игре против Новой Зеландии (2:1).
Что известно о ситуации Лунина со сборной Украины?
Сергей Ребров дважды подряд не включил голкипера Реала в заявку сборной на матчи отбора на ЧМ-2026. Блогер Игорь Бурбас рассказал, что украинский наставник принципиально отказывается от вызова Лунина.
По его информации, Андрей не желает приезжать в национальную команду, где находится в статусе резервного вратаря. Сейчас первым номером "сине-желтых" является голкипер Бенфики Анатолий Трубин.
Бывший футболист Виктор Леоненко отреагировал на такое отсутствие Лунина в сборной.
Известный комментатор Игорь Цыганик рассказал, что Лунин хочет приезжать в сборную только тогда, когда будет уверен, что выйдет в стартовом составе.