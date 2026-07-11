Речь идет о Луисе Льописе, которого украинские болельщики обвиняли в намеренном саботаже Лунина в пользу Тибо Куртуа. Специалист больше не будет тренером вратарей, но останется в структуре "бланкос", пишет Marca.

Почему Моуринью не уволил из "Реала" бывшего тренера вратарей?

Согласно списку, обнародованному Моуринью, заниматься с голкиперами в его штабе будет Нуну Сантуш, который давно работает с португальцем. Но Луис Льопис не уходит в отставку, а его роль в клубе будет обсуждаться на встрече с участием руководства.

Дело в том, что у Лописа с мадридцами есть отдельное от Альваро Арбелоа и любого другого главного тренера соглашение. Его контракт истекает только через два года. Поэтому даже несмотря на то, что у Моуринью есть свой кандидат на должность тренера вратарей, избавиться от Льописа "Особенный" не может, даже если у него есть такое желание.

Почему у Лунина возник конфликт с Леписом?

История тянется с 2023 года, когда в сеть попало видео, на котором Лепис очень эмоционально и даже агрессивно обращается к украинцу в одном из эпизодов. Андрей тоже не стал просто терпеть такое отношение и что-то бросил наставнику в ответ.

С тех пор болельщики украинца убеждены, что именно тренер вратарей несет ответственность за то, что в клубе не доверяют Лунину место первого номера, а в некоторых ситуациях предпочтение несправедливо отдавали Тибо Куртуа, даже когда Андрей своей игрой заслужил место в воротах.