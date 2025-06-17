Лунин пропустил элитный гол: украинец лишь наблюдал за мячом

Совсем скоро Реал начнет выступления на Клубном чемпионате мира 2025. А пока команда собралась в США и проводит подготовку к турниру.

В сети завирусилось эффектное видео с официальной страницы "Королевского клуба" в ТикТок. Отметка просмотров пересекла границу в более 1 миллиона, сообщает 24 канал.

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Роскошный гол Себальоса

Во время командной тренировки "галактикос" Дани Себальос пробил по воротам Андрея Лунина, забив элитный гол. Испанский полузащитник нанес настолько идеальный удар, что украинец лишь мог наблюдать за мячом.

Себальос решил отпраздновать взятие ворот. Игрок Реала повторил легендарное празднование Криштиану Роналду: "Siuuuuuu!"

Лунин пропустил гол на тренировке: смотрите видео

Напомним, что Реал начнет Клубный чемпионат мира 2025 года матчем против Аль-Хиляля. Стартовый свисток о начале игры прозвучит 18 июня в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что Андрей Лунин заинтересовал именитый европейский клуб, который ищет замену легендарному голкиперу.