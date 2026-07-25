Моуринью дебютировал в Реале с Луниным на воротах: украинец получил капитанскую повязку

Португальский наставник Жозе Моуринью провел свой первый матч во главе Реала по возвращении на должность главного тренера "Бланкос". В контрольной встрече место в воротах досталось Андрею Лунину.

Более того, именно украинец в первой игре с новым-старым коучем выводил команду на поле в статусе капитана. И смог начать сезон без пропущенных мячей, пишет 24 канал .

Как завершился первый матч Реала в сезоне

Понятно, что большинство футболистов мадридского клуба до сих пор отдыхают после чемпионата мира. Кроме Лунина, из известных игроков на поле в закрытом спарринге с Алькорконом, даже не транслировавшимся по телевидению, со старта играл разве что Арда Гюллер, чья сборная Турции вылетела еще после группового этапа. Остальные позиции закрывали резервисты и выпускники академии Реала.

В таких обстоятельствах неудивительно, что именно Лунин был с капитанской повязкой: по давней традиции клуба, она достается тому, кто провел больше всего сезонов в составе Реала.

Украинец хорошо справился и с капитанскими обязанностями и с голкиперскими: Алькоркон забить ему так и не смог. За мадридцев отличился Даниэль Яньез, и этого хватило для победы. Гюллер еще не реализовал пенальти.

Когда Моуринью официально дебютирует в Реале

До старта Ла Лиги еще почти месяц: испанский чемпионат начнется 22 августа, а первым соперником для Реала будет Эспаньол на выезде.

Хотя основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа сейчас травмирован и восстанавливается от повреждения, полученного в четвертьфинале Мундиаля во время матча с Испанией, предварительно он будет готов помочь команде сразу после отпуска. Андрею Лунину на старте сезона, вероятно, придется снова мириться с ролью второго голкипера.