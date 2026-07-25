Більш того – саме українець у першій грі з новим-старим коучем виводив команду на поле у статусі капітана. І зміг розпочати сезон без пропущених м'ячів, пише 24 Канал.

Як завершився перший матч Реала у сезоні

Зрозуміло, що більшість футболістів мадридського клубу досі відпочивають після чемпіонату світу. Окрім Луніна, з відомих гравців на полі у закритому спарингу з Алькорконом, який навіть не транслювався по телебаченню, зі старту грав хіба що Арда Гюлер, чия збірна Туреччини вилетіла ще після групового етапу. Решту позицій закривали резервісти та випускники академії Реала.

За таких обставин не дивно, що саме Лунін був з капітанською пов'язкою: за давньою традицією клубу, вона дістається тому, хто провів найбільше сезонів у складі Реала.

Українець добре впорався і з капітанськими обов'язками, і з голкіперськими: Алькоркон забити йому так і не зміг. Натомість за мадридців відзначився Даніель Яньєз, і цього вистачило для перемоги. Гюлер ще й не реалізував пенальті.

Коли Моурінью офіційно дебютує в Реалі

До старту Ла Ліги ще майже місяць: іспанський чемпіонат розпочнеться аж 22 серпня, а першим суперником для Реала буде Еспаньйол на виїзді.

Хоча основний воротар мадридців Тібо Куртуа зараз травмований і відновлюється від ушкодження, отриманого у чвертьфіналі Мундіалю під час поєдинку з Іспанією, попередньо він буде готовий допомогти команді одразу після відпустки. Тож Андрію Луніну на старті сезону, ймовірно, доведеться знову миритися з роллю другого голкіпера.