Лунин впервые пропустил под руководством Моуринью: "Особенный" сразу показал недовольство

Украинец Андрей Лунин продолжает работать в роли основного вратаря на предсезонной подготовке мадридского Реала, пока отсутствует Тибо Куртуа. "Бланкос" провели уже второй закрытый спарринг, в котором в рамке снова действовал наш соотечественник.

В этот раз Лунину не удалось удержать ворота на замке. И это сразу вызвало у нового наставника мадридцев Жозе Моуринью негативные эмоции, пишет 24 Канал .

Как Реал отыграл второй спарринг на собственной базе

"Королевский клуб" пока не спешит покидать свою тренировочную базу и слишком много показывать СМИ и соперникам. Моуринью хотел, чтобы контрольную игру с Леганесом транслировали максимум 20 минут, но в конце концов в сети показали один тайм.

Андрей Лунин снова вышел из старта . Реал уверенно забрал мяч под свой контроль на чужой половине, поэтому первое прикосновение украинец сделал на 9-й минуте.

Еще до перерыва на водопой, сделанный в традициях Мундиаля посреди первого тайма мадридцы уже вели 2:0. На 36-й минуте Лунин пропустил: Наим Диас классно кивнул защитника и блестяще пробил в дальний угол под стойку.

Испанская пресса назвала гол Леганеса блестящим и сошлась на том, что вратарь против него не имел шансов. Но камера выхватила взгляд Моуринью: тот, очевидно, был недоволен, а на лице читались претензии – вероятно, все же к защите, но не исключено, что и к Лунину.

Матч наконец завершился победой Реала 4:1.

Как долго Лунин будет первым в Реале

К сожалению, спарринги – это пока единственное, где Андрей Лунин может рассчитывать на продолжительное игровое время. Украинца накануне "радовал" Тибо Куртуа, заявивший, что уже не испытывает боли в ноге после травмы на чемпионате мира. Это означает, что бельгиец не пропустит больше, чем планировалось в рамках его отпуска после Мундиаля и сразу присоединится к тренировкам.