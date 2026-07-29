Цього разу Луніну не вдалося втримати ворота на замку. І це одразу викликало у нового наставника мадридців Жозе Моурінью негативні емоції, пише 24 Канал.

Як Реал відіграв другий спаринг на власній базі

"Королівський клуб" поки не поспішає залишати власну тренувальну базу і занадто багато показувати ЗМІ та суперникам. Моурінью хотів, щоб контрольну гру з Леганесом транслювали упродовж максимум 20 хвилин, але зрештою у мережі показали один тайм.

Андрій Лунін знову вийшов зі старту. Реал впевнено забрав м'яч під свій контроль на чужій половині, тому перший дотик українець зробив аж на 9-ій хвилині.

Ще до перерви на водопій, яку зробили в традиціях Мундіалю посередині першого тайму, мадридці вже вели 2:0. А на 36-ій хвилині Лунін пропустив: Наїм Діас класно хитнув захисника і ідеально пробив у дальній кут під стійку.

Іспанська преса назвала гол Леганеса блискучим і зійшлася на тому, що воротар проти нього не мав шансів. Але камера вихопила погляд Моурінью: той очевидно був незадоволений, а на обличчі читалися претензії – ймовірно, все ж до захисту, але не виключено, що й до Луніна.

Матч зрештою завершився перемогою Реала 4:1.

Як довго Лунін буде першим у Реалі

На жаль, спаринги – це поки єдине, де Андрій Лунін може розраховувати на тривалий ігровий час. Українця напередодні "потішив" Тібо Куртуа, який заявив, що вже не відчуває біль у нозі після травми на чемпіонаті світу. Це означає, що бельгієць не пропустить більше, ніж планувалося в межах його відпустки після Мундіалю і одразу приєднається до тренувань.