Манчестер Сити рассматривает трансфер украинского голкипера: он должен заменить Эдерсона

Манчестер Сити планирует подписать нового голкипера на замену Эдерсону. Среди потенциальных новичков "горожан" три претендента на трансфер в английский гранд.

Наставник манкунианцев Пеп Гвардиола следит за тремя вратарями. Испанский специалист рассматривает голкиперов, которые в дальнейшем должны стать основными в составе команды, сообщает 24 канал со ссылкой на Gol Digital.

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Кого рассматривает МанСити

Манчестер Сити внимательно следят за Андреем Луниным (Реал), Унаи Симоном (Атлетик) и Алексом Ремиро (Реал Сосьедад). Голкиперы своей игрой и мастерством доказали, что являются лучшими в мире, несмотря на молодой возраст.

Однако подписать вратарей будет сложно, ведь все играют в топовых европейских командах. Однако нехватка игрового времени Лунина в Реале может поспособствовать трансферу украинца в английский гранд.

"Королевский клуб" не против отпустить 26-летнего вратаря в Манчестер Сити. Если "горожане" заплатят желаемую сумму мадридскому клубу за украинского голкипера.

К слову. Андрей Лунин по итогам прошлого сезона стал третьим голкипером мира в номинации престижной премии от France Football.

Напомним, что Андрей Лунин сыграл в текущей кампании в восьми матчах за Реал, пропустив 12 голов, а также трижды оставил ворота нетронутыми. Украинский голкипер в своем активе имеет одну результативную передачу.