Игрок сборной Украины Андрей Лунин пользуется спросом на трансферном рынке. После уверенного прошлого сезона на вратаря Реала обратили внимание немало топ-клубов.

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Лунина хотят видеть в Лондоне

Андрей же видит себя в Реале и летом даже продлил контракт с "бланкос" до 2030 года. Впрочем игровой практики у него мало, ведь игроком основы является Тибо Куртуа.

Поэтому Луниным снова заинтересовались топ-команды. Сейчас фаворитом на подписание 26-летнего украинца является лондонский Челси, сообщает 24 Канал со ссылкой на racinghoy.

"Синие" решили побороться за Андрея летом. Реал не против продать украинца, но запросил за него 30 миллионов евро. Челси же считает эту сумму слишком высокой.

Одним из вариантов сбить цену является включение в сделку Кепы Аррисабалаги. Мадридцы готовы взять испанца на замену Лунину, но с доплатой со стороны Челси. В прошлом сезоне Кепа был в аренде в Реале, а сейчас играет в аренде в Борнмуте.

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Напомним, что Лунин перебрался из Зари в Реал в 2018 году за 8 миллионов евро. Два года украинец ходил по арендам (Леганес, Вальядолид, Овьедо), но с сезона 2020-2021 стал дублером Куртуа в Мадриде.

За это время Андрей наиграл 56 матчей, оформив 19 клиншитов. Особенно успешным стал сезон 2023-2024, когда Куртуа был травмирован. Лунин стал игроком основы "бланкос" и помог команде выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.